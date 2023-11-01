Наземную армию Украину назвали легкой добычей российской авиации

Из-за нехватки собственных самолетов ВСУ не в состоянии эффективно бороться с авиаударами со стороны РФ.

Сергей Кивлюк, полковник украинской армии в отставке, считает, что ВВС России устраивают полностью безнаказанные налеты. Его точка зрения изложена на страницах издания Kyiv Independent.

«Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами», - указано в статье.

Такого же мнения придерживается и Нико Ланге, аналитик Центра анализа европейской политики. Он считает, что ВСУ крайне сложно бороться с самолетами и вертолетами противника.