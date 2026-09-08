Назван день недели, в который мошенники чаще всего звонят своим жертвам

Аферисты не звонят равномерно. Чаще всего — по вторникам: на этот день приходится более 20% всех атак за неделю. К выходным активность спадает. Подробную статистику РИА Новости раскрыл зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

После вторника идут среда и четверг. Суббота и воскресенье — относительно спокойное время. Но есть исключение — целевые атаки, где цель не быстрый обман, а крупный куш или психологическая обработка для диверсий и терактов. В таких случаях контакт не прерывается ни в выходные, ни по ночам.

Кузнецов также отметил: общее число мошеннических преступлений в России снизилось на 30%. При этом классическая схема со звонком «товарища майора» практически ушла в прошлое. Ей на смену пришли более изощренные сценарии.

До этого сообщалось, что инфекционист рассказал о рисках заражения клещевым энцефалитом.