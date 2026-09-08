«Мест почти нет»: новая схема обмана с детскими кружками перед началом учебного года

Перед началом учебного сезона активизировались аферисты. Они заманивают родителей дешевыми кружками, берут предоплату и исчезают. Второй сценарий — поддельные сайты школ, ворующие данные карт. Подробности ТАСС раскрыла эксперт «Мошеловки» Александра Пожарская.

Схема простая: в соцсетях появляются заманчивые объявления — плавание, рисование, языки, репетиторы. Цены ниже рыночных. Главный крючок — искусственная срочность: «мест почти не осталось, нужна предоплата». Деньги просят перевести на карту физлица — без договора и чека. После сбора средств «преподаватель» блокирует номера и удаляет страницы.

Второй вариант — рассылка сообщений от имени школы с просьбой доплатить. Ссылка ведет на сайт, копирующий официальный портал. Ввод данных карты — деньги списаны. Работают и поддельные платежные формы, маскирующиеся под банковские приложения.

Правило защиты простое: никаких предоплат на карту, только официальный договор и оплата через проверенные каналы. При малейших сомнениях — звонить напрямую в учреждение.

Ранее был назван день недели, в который мошенники чаще всего звонят своим жертвам.