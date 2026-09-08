«Дереволаз, он делает все по наитию»: Слуцкий высказался о форварде «Акрона» Беншимоле

Специалист ответил на вопрос, сможет ли нападающий заиграть в более статусном клубе.

«Беншимол — дереволаз. Он безобразно подготовлен технически, когда хватает мяч, делает все по наитию. Он играет на инстинктах. Если вдруг большая команда возьмет Беншимола и он себя ярко проявит, для меня это будет невероятный сюрприз», — заявил Слуцкий.

Жилсон Беншимол в нынешнем сезоне является лидером атак «Акрона». В семи матчах РПЛ он забил три мяча и сделал два ассиста. В игре седьмого тура с «Оренбургом» (2:2) 1+1 нападающего позволили тольяттинца добиться ничьей. Контракт 24-летнего Беншимола с «Акроном» рассчитан до 2028 года, Transfermarkt оценивает игрока в €1,2 млн.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги седьмого тура РПЛ.