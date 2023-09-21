Названа мощность взрывчатки атаковавшего нефтебазу в Орловской области беспилотника

Атаковавший нефтебазу «Дружба» в Орловской области дрон содержал 10 кг пластида с поражающими элементами. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что при этом он не имел каких-то познавательных знаков.

Отмечается, что взрыва не случилось, поскольку содержимое дрона не сработало.

Напомним, в Орловской области сегодня ночью были обезврежены два дрона, которые атаковали территорию нефтехранилища.