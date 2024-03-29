Названа причина повреждения крупнейшего в мире самолета водителем водовоза в аэропорту Домодедово

У водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в аэропорту Домодедово, произошел инсульт. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 56-летнему мужчине стало плохо прямо за рулем машины, когда он подвозил питьевую воду к самолету.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и врезался в авиасудно. Мужчина госпитализирован, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Напомним, что в аэропорту Домодедово водовоз врезался в крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus 380-800, который должен был направиться в Дубай, однако рейс был отменен. У судна серьезно повреждено днище.