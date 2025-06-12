Названо количество погибших в авиакатастрофе в индийском Ахмедабаде

Число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в индийском Ахмедабаде достигло 317 человек. Об этом сообщает The New Indian Express со ссылкой на официальные данные.

Власти Индии сообщили, что на месте крушения практически завершены работы по поиску тел. Отметили, что на борту находились 307 пассажиров. Из них: 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец и 10 членов экипажа. По предварительным данным, россиян не было.

Пока власти отмечают, что среди погибших 317 человек, в том числе это люди, которые были в жилом квартале. Напомним, что именно туда упал самолет после взлета. Это крупнейшая авиакатастрофа в Индии и первая для Boeing 787 Dreamliner.

Ранее сообщалось, что был найден выживший после крушения лайнера в Индии. Он рассказал, где сидел в момент катастрофы.