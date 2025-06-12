Стало известно, где в самолете сидел выживший при крушении Boeing 787 в Индии

Рамеш Вишваскумар Бучарвада с рухнувшего Boeing 787 Dreamliner рассказал о моменте падения лайнера, а также предположил, как ему удалось выжить. Об этом пишет Indiatoday.in.

Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение впервые в своей истории. Самолет упал в районе жилых домов, в связи с чем количество пострадавших постоянно обновляется. При этом в СМИ сообщили как минимум об одном выжившим: им стал пассажир с места 11А. В больнице он пришел в сознании и поделился воспоминаниями о жутком ЧП.

Отмечается, что выживший пассажир сидел почти в голове самолета, у аварийного выхода – возможно, это сыграло решающую роль в его спасении. Полицейский комиссар Г.С. Малик подтвердил, что мужчина находится на лечении.

Напомним, что на борту самолета в Индии находились 242 человека. На месте крушения нашли тела как минимум 204 из них. При этом среди пострадавших могут быть и другие люди, которые оказались в эпицентре падения лайнера в жилом квартале. На месте разбирают завалы, информация о количестве пострадавших и жерт предварительная.

Эксперты пока затрудняются назвать причину крушения. Предполагают три версии: столкновение с птицами, потеря подъемной силы и техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что два человека выжили в авиакатастрофе в Индии. Один из них пассажир, второй находился на земле.