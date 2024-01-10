Названы способы согрева российских военнослужащих на передовой в зоне спецоперации

По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения согреваются посредством буржуек, химических стелек и спортивных газовых горелок. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что также в танках, БМП и БТР имеются печки.

По мнению эксперта, на передовой большие костры не разводятся, а на передовой используются маскировочные сетки и брезент.