NBC: батискаф, пропавший при погружении к «Титанику», имел признаки «циклической усталости»

Раньше на сайте компании, которой принадлежал аппарат, утверждалось, что он способен погружаться на глубину в 3 километра. Обломки «Титаника» находятся почти километром глубже.

В издании NBC News вышел материал, в котором отмечается, что основатель компании OceanGate Стоктон Раш еще три года назад говорил в интервью, что корпус аппарата для глубоководных погружений «Титан» имеет некоторые признаки того, что его прочность снижена из-за циклической усталости. По этой причине он находился в разряде аппаратов для погружения на глубину в 3 тысячи метров. Такое же ограничение было указано в видеопрезентации, которая выходила в 2019 году.

Теперь же на сайте организации указано, что батискаф способен погружаться на глубины до 4 километров, и поэтому для него доступен спуск к «Титанику», обломки которого лежат на глубине в 3800 метров.