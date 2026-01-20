Не БДСМ, а реальное насилие: сомелье подозревают в агрессии к женщинам и до трагедии в Красногорске

Резонансное уголовное дело о сомелье, задушившем свою жену подушкой во время БДСМ-практик в подмосковном Красногорске, получило новый скандальный поворот. Как сообщают Telegram-каналы, этот же мужчина в 2022 году избил свою коллегу, Ирину Гинзбург, на гастрономическом фестивале «Сыр, Пир, Мир».

По словам пострадавшей, которая занимает должность директора по маркетингу компании «Cavina», причиной агрессии могла стать зависть к ее позиции. Гинзбург рассказала, что сомелье был сильно пьян в винном баре, а на афтепати вместе со своим товарищем устроил дебош. Мужчина сначала ударил ее в лицо, а затем к избиению присоединился его друг.

«Были сплошные оскорбления и угроза, цитирую отрывками, но дословно: «Овца… убирайся отсюда, пока мы тебя не закопали прямо здесь», — приводит издание слова женщины.

Она также отметила, что с нападавшими была девушка, которая «подбадривала двоих пьяных мужчин, обнаруживая, что ей очень нравится происходящее».

Напомним, ранее сообщалось, что в Красногорске сомелье задушил жену подушкой во время БДСМ-игры, которая, по данным источника, из игровой переросла в реальное убийство. Суд уже заключил его под стражу на два месяца по этому делу. Теперь в его биографии может появиться новый эпизод, свидетельствующий о склонности к насилию.