В Москве произошло жестокое нападение в метро. Агрессивный пассажир избил девушку после того, как она отказалась дать ему деньги, в результате чего у пострадавшей был сломан нос.

Инцидент, попавший на видео, произошел 3 февраля на одной из станций столичной подземки. Сначала неизвестный мужчина, по информации источников, требовал у девушки денег, а после отказа начал ее оскорблять. Когда девушка попыталась снять его действия на камеру, он нанес ей несколько ударов.

На записи, опубликованной в Telegram-каналах, видно, как пострадавшая, будучи в крови, показывает на нападавшего. После этого мужчина разворачивается и бьет ее. Девушка обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. Сообщается, что аналогичным образом этот же мужчина пытался выпросить деньги и у другой пассажирки метро.