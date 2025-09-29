Не домашний нож: мать напавшего на техникум не узнала орудие, купленное сыном для расправы

Для совершения нападения на Архангельский техникум строительства и экономики исключенный студент приобрел специализированное оружие. Об обстоятельствах подготовки юноши к жестокому акту сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как заявила мать нападавшего, она не видела ранее этот нож. Женщина утверждает, что сын не брал его из дома. Помимо этого, бывший студент принес с собой маску и перчатки, а проник в помещение техникума, предъявив студенческий билет.

Ранее сообщалось, что напавший на преподавателей техникума в Архангельске вдохновился убийцей из США.