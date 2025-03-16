Не менее 15 беспилотников уничтожили в Воронежской области
Средства ПВО сбили над Воронежской областью не менее 15 дронов ВСУ
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В ночь на 16 марту дежурные силы ПВО в трех районах Воронежской области обнаружили и сбили минимум 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Угроза атаки дронов в Воронежской области по-прежнему сохраняется.
В ночь на 15 марта над Воронежской областью тоже было сбито несколько дронов.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 марта средства ПВО сбили над территорией России 126 украинских беспилотников.