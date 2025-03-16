Не менее 15 беспилотников уничтожили в Воронежской области

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В ночь на 16 марту дежурные силы ПВО в трех районах Воронежской области обнаружили и сбили минимум 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Угроза атаки дронов в Воронежской области по-прежнему сохраняется.

В ночь на 15 марта над Воронежской областью тоже было сбито несколько дронов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 15 марта средства ПВО сбили над территорией России 126 украинских беспилотников.