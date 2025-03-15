Средства ПВО сбили за ночь 126 украинских беспилотников над территорией России

На протяжении ночи на 15 марта противовоздушной обороной над российской территорией было сбито 126 вражеских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 15 марта ВСУ пытались нанести массированные удары по ряду регионов РФ, но дежурные средства ПВО ВС РФ дали достойный отпор.

«Уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

Больше всего дронов, 64 единицы, нейтрализовали над Волгоградской областью. Над Воронежской областью сбили 38 беспилотников. Еще 14 перехватили в Белгородской области, и семь в Брянской. Над Ростовской областью сбили два БПЛА, и один над территорией Курской области.

Ранее стало известно о последствиях воздушных ударов ВСУ по Белгородской области. Налет был совершен на три населенных пункта, в некоторых из них пострадали жилые дома и надворные настройки. В городе Валуйки после взрыва на земле загорелась сухая трава, которую пришлось тушить пожарным расчетам.