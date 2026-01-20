Не место для игр: мэр Якутска предупредил родителей после гибели школьника в историческом парке

По его словам, подросток был насмерть придавлен на территории экспозиции, где представлена военная техника. Мэр уточнил, что юношу придавило металлической деталью одного из экспонатов. На месте происшествия незамедлительно начали работу следователи, которые выясняют все детали случившегося. Григорьев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В своем обращении он также призвал всех родителей и взрослых людей быть бдительнее и не допускать баловства и бесконтрольного нахождения детей на потенциально опасных объектах, каковыми являются выставки тяжелой техники. Представители самого парка «Россия — моя история» на данный момент никак не прокомментировали произошедший инцидент. Эта трагедия вновь поднимает вопрос о мерах безопасности на публичных выставках, особенно тех, где представлены крупногабаритные и тяжелые экспонаты.