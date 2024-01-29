«Не отдавала отчет своим действиям»: как накажут педагога из Чебоксар, которая хотела поджечь школу

В Чебоксарах учительница попыталась поджечь школу, в которой работала. После этого в родительском чате она призналась в поддержке Украины, сообщают СМИ.

Педагог заявила, что идет по «пути воина-самурая» уже более четырех месяцев: «отменила кредиты во всех банках, предотвратила выдачу всех микрозаймов». Вдобавок она пожелала процветания украинской нации.

Адвокат Тимур Харди отметил, что в российском Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за поджог в рамках статьи об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

«Ответственность предусмотрена в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до одного года, принудительных работ до двух лет, ареста до трех месяцев или лишения свободы до двух лет. Но ответственность наступает лишь в случае значительного ущерба. Судя по всему, здесь значительного ущерба нет, поскольку выгорел лишь один квадратный метр помещения», — рассказал Харди корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако надо учесть, что учитель призналась на видео в родительском чате, что поддерживает Украину, добавил эксперт.

«Поэтому не исключено, что ее действия будут квалифицированы иначе – возможно, по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности или о диверсии. В данном случае наказание составляет от 10 до 20 лет лишения свободы», — пояснил собеседник.

Адвокат добавил, что специалистам предстоит проверить психическое состояние учительницы.

«Публиковать такие видео в родительском чате — весьма сомнительный поступок для адекватного человека. Не исключено, что учительница не отдавала отчет своим действиям. Следует проверить и то, как женщина устроилась работать в школу, да еще и учительницей начальных классов, если ранее была судима за грабеж, то есть, по уголовной статье», — уточнил Харди.

Ранее в Чебоксарах произошло задымление троллейбуса с пассажирами.