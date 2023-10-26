«Не самый миролюбивый»: соседи рассказали о грабителе, которого обезвредил пенсионер в Щелково

Соседка по дому 35-летнего Павла, который пытался ограбить школьника в подмосковном Щелково, рассказала, что мужчина с детства был не самым миролюбивым. Слова местной жительницы Екатерины приводит РИАМО .

«Знаю Павла с детства, не самый миролюбивый мальчик, но сейчас от него такого не ожидали, удивил нас», — рассказала она.

По словам женщины, у нее в голове не укладывается, что сосед мог ограбить ребенка. Екатерина отметила, что задержанный всегда был приветливым и производил хорошее впечатление.

Другая соседка задержанного рассказала, что мужчина никогда не проявлял агрессию и был «абсолютно спокойный», но иногда «вел себя странно» и «всегда ходил веселый».

Накануне в Сети распространилось видео, как 35-летний житель Щелково пытается ограбить школьника. Он отобрал у мальчика смартфон и бросился бежать, однако его остановил 72-летний пенсионер. Он задержал злоумышленника до прибытия полицейских.