Один человек пострадал при пожаре в доме после атаки БПЛА в Волгограде

В Волгограде после ночной атаки БПЛА загорелся многоквартирный дом в Красноармейском районе. Один человек пострадал и был доставлен в больницу. Пожар уже локализовали, сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

О возгорании сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его комментарий опубликован в Мах-канале администрации региона.

По словам главы области, этой ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. На фоне налета было зафиксировано возгорание в жилом доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали, сообщил губернатор.

Возгорание удалось локализовать. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы. Специалисты оценивают ситуацию и занимаются устранением последствий произошедшего.

Андрей Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным властям дополнительно проверить, какие повреждения получил жилой дом и другие объекты. Также в регионе должны подготовить пункты временного размещения на случай, если они понадобятся жителям.

Сейчас работы на месте происшествия продолжаются. Точные масштабы повреждений пока уточняются.

По данным губернатора, ситуация находится под контролем оперативных служб. Дополнительная информация о последствиях ночной атаки и состоянии пострадавшего будет сообщаться по мере поступления.

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