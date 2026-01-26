Неадекват в маршрутке: мужчина на Урале разделся, разбил лобовое стекло и сбежал в снег

Во время поездки мужчина начал вести себя неадекватно: полностью разделся в салоне и попытался раздать свои личные вещи другим пассажирам. Затем он бросился к кабине водителя и ударом ноги разбил лобовое стекло транспортного средства. После этого дебошир выбежал на проезжую часть и бросился в придорожный сугроб.

Свидетели происшествия попытались вернуть его в автобус, однако мужчина снова сбежал. Ситуацию взяли под контроль прибывшие на место сотрудники полиции. Они задержали нарушителя и доставили его в отделение для установления всех обстоятельств произошедшего и проведения необходимых экспертиз. Инцидент вновь поднимает вопрос безопасности пассажиров в междугороднем транспорте и проблему наркомании в регионе.