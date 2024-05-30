В храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде произошло убийство. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Андрей Трофимов, ссылаясь на источник.

По информации репортера, неадекватный мужчина напал с ножом на работницу церкви. Женщина трудилась в трапезной. От полученных ранений она скончалась на месте.

Также уточняется, что нападавшего задержали. Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове задержали местного жителя, который пытался зарезать свою возлюбленную.