Неадекватный мужчина зарезал женщину в храме Петра и Павла в Подмосковье — СМИ
Неадекватный мужчина зарезал работницу храма Петра и Павла в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде произошло убийство. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Андрей Трофимов, ссылаясь на источник.
По информации репортера, неадекватный мужчина напал с ножом на работницу церкви. Женщина трудилась в трапезной. От полученных ранений она скончалась на месте.
Также уточняется, что нападавшего задержали. Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове задержали местного жителя, который пытался зарезать свою возлюбленную.