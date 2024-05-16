В Серпухове задержали мужчину, который пытался зарезать свою сожительницу

В Серпухове задержали местного жителя в возрасте 37 лет, который пытался зарезать свою сожительницу в ходе ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне. Мужчина через балкон проник в квартиру потерпевшей, с который ранее поссорился. Между сожителями снова началась ссора, в ходе которой злоумышленник ударил женщину ножом в шею. После этого он скрылся.

Женщина с ранением была госпитализирована. Сейчас она находится в отделении реанимации в одной из больниц региона.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство. В ходе расследования было осмотрено место преступления, проведены допросы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.