«Небо гудело несколько часов подряд». ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ

В ходе отражения массированной атаки беспилотников Воздушные силы России за пять часов уничтожили 21 воздушную цель.

Как следует из сообщения официального Telegram-канала Минобороны РФ, перехват летательных аппаратов самолетного типа производился в небе над тремя приграничными регионами и акваторией Черного моря.

Воздушная ситуация была взята под контроль в период с 18:00 до 23:00. В результате восемь дронов сбито над Белгородской областью, по одному — в Ростовской и Орловской областях, и еще 11 — над Черным морем.

В ночь на 29 ноября над Волгоградом работали средства противовоздушной обороны. Жители сообщили о не менее чем восьми громких хлопках в центральных и северных районах города.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА противника.