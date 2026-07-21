Сочи — один из главных курортов России, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. Однако большинство отдыхающих совершают одну и ту же ошибку: они идут на пляж в самое неподходящее время. Такое мнение высказал коренной житель Сочи Роман, который раскрыл простые, но важные секреты идеального купания, сообщил kubanpress.ru.

Бытует мнение, что местные жители редко появляются на городских пляжах, считая их «туристическими». Роман признается: это скорее бахвальство, чем правда. Сочинцы купаются, и еще как. Но есть один нюанс — они точно знают, когда это делать, чтобы получить максимум удовольствия.

«Сын с друзьями сейчас на каникулах. Они там весь день проводят. На дальней буне, где „Платформа“ толпами собираются, ныряют, играют в „лова“ или „сявку“. Мы сами этим занимались в 90-е», — делится Роман.

Главный совет от коренного жителя звучит просто и категорично: купаться лучше рано утром, днем или вечером — не стоит. Все дело в чистоте воды. Днем и ближе к вечеру на пляжах Сочи — настоящее столпотворение. Тысячи людей поднимают со дна песок и тину, вода становится мутной и некомфортной для плавания.

«Купаться лучше рано утром и все. Днем или вечером — не стоит», — высказал мнение местный житель Сочи.

Идеальный распорядок от Романа выглядит так: подъем около 5:30–6:00 утра, выход на пляж в 6:00, купание в чистом и прозрачном море без толпы, возвращение домой к 7:00–7:30. Этот простой ритуал, по словам собеседника издания, позволяет насладиться морем по-настоящему, минуя главные неудобства курортного города.

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