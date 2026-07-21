От льгот до трудоустройства: в Коломне прошла встреча бойцов СВО с депутатом Чаплиным

В Коломне состоялся прием бойцов специальной военной операции и членов их семей, организованный в рамках Единого дня приема участников СВО. Мероприятие провел депутат Государственной Думы от Московской области Никита Чаплин, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу парламентария.

К диалогу также присоединились глава городского округа Александр Гречищев и руководитель коломенского отделения «Союз женщин России» Ася Исаева.

В центре внимания оказались темы, волнующие военнослужащих и их близких: вопросы медицинской и социальной реабилитации, оформление необходимых документов и получение полагающихся льгот, трудоустройство после возвращения и плавная адаптация к гражданской жизни.

Разговор проходил в формате живого общения — каждый боец смог озвучить личные трудности и получить профильные консультации по действующим программам государственной поддержки.

«Это возможность услышать тех, кто вернулся с передовой, и помочь с вопросами, которые без поддержки решить сложно. Реабилитация, документы, льготы — мы говорили о конкретных вещах и искали решения. Важно, чтобы каждый боец знал: мы рядом, и все положенные меры поддержки доступны», — сказал Чаплин.

Ранее сообщалось, что выпускники Каширы рассказали депутату Чаплину о планах на будущее.