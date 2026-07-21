Портал ESPN составил сборную разочарований чемпионата мира

Полностью сборная выглядит следующим образом: вратарь Фернандо Муслера (Уругвай), защитники Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия), Йозуа Киммих (Германия), полузащитники Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия), а также нападающий Неймар (Бразилия).

34-летний Неймар, вероятно, завершит выступления за национальную команду, в составе которой провел 130 матчей и забил 80 мячей. По количестве проведенных матчей за сборную Неймар занимает второе место после Кафу (142), а по голам является лидером, опережая самого Пеле (77).

На чемпионате мира Неймар выходил на замену в двух матчах — с Шотландией в группе (3:0) и с Норвегией в 1/8 финала (1:2). В игре со скандинавами он забил мяч в концовке встречи, реализовав пенальти.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о главных открытиях чемпионата мира.