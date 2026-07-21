До 1 августа осталось всего ничего: как московские работодатели могут вернуть до 30% расходов на охрану труда

До 1 августа 2026 года работодатели столичного региона могут подать заявку на компенсацию расходов по охране труда. На эти цели Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило 5,8 млрд рублей.

Компенсация расходов на мероприятия по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний предоставляется работодателям на ежегодной основе. Процесс полностью переведен в электронный формат — от подачи заявления до возмещения затрат. Этим преимуществом с начала 2026 года воспользовались уже около 5 тыс. московских организаций.

Размер компенсации составляет до 20% от суммы начисленных страховых взносов. Для компаний, направляющих средства на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, лимит повышен до 30%. Претендовать на возмещение могут как государственные, так и частные организации при условии отсутствия задолженности по страховым взносам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Работодатель самостоятельно определяет, на какие именно нужды направить средства. Всего фонд компенсирует затраты по 17 направлениям, включая оценку профессиональных рисков.

Заместитель управляющего отделением СФР по Москве и области Алексей Путин пояснил, что в Московском регионе компании чаще всего используют компенсацию на приобретение средств индивидуальной защиты, организацию медосмотров, проведение спецоценки условий труда и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. Он также отметил, что с 2026 года расширен перечень компенсируемых расходов — теперь можно возмещать затраты на приобретение современного оборудования для повышения безопасности на производстве. Кроме того, фонд компенсирует расходы на обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим и правильному использованию СИЗ.

Проверить статус заявления можно на сайте Отделения СФР в разделе «Страхователям» — «Производственный травматизм». Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, а также в официальных страницах отделения в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Макс».