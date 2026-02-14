Небо над курортом закрыто: в аэропорту Сочи введен режим ограничения полетов

Воздушная гавань Сочи временно приостановила обслуживание авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), принято решение ограничить взлет и посадку воздушных судов. Данная мера направлена на обеспечение безусловной безопасности перелетов.

Глава города Сочи Андрей Прошунин проинформировал жителей и гостей курорта о том, что в муниципалитете действует режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо сочинского аэропорта, аналогичные временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета.

