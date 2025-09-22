Небо над Москвой закрыто: серию украинских БПЛА сбили над Подмосковьем

Системы ПВО Министерства обороны осуществляют отражение атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник, на местах возможных падений обломков работают все экстренные службы. В регионе успешно отражают атаку: по состоянию на 19.40 было ликвидировано уже семь вражеских БПЛА.

По данным Mash, жители центральных и юго-западных районов города сообщают о серии громких хлопков, связанных с работой систем противовоздушной обороны.

Ситуация повлияла и на авиасообщение — часть авиарейсов, следующих в Москву, разворачивается в альтернативные аэропорты. Небо над Москвой полностью закрыто, в аэропортах ввели план «Ковер».

Ранее сообщалось, что таможенники нашли 35 беспилотников в «газели» из Казахстана.