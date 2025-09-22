Таможенники нашли 35 беспилотников в «ГАЗели» из Казахстана

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили о задержании автомобиля «ГАЗель», прибывшего из Казахстана, в котором обнаружили 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно заявлению, почти все дроны, за исключением одного квадрокоптера DJI Mavic, были в разобранном состоянии. Сопровождавший груз мужчина заявил, что все БПЛА принадлежат ему и предназначены для личного использования в видеосъемке.

Тем не менее, большое количество дронов вызвало подозрения у сотрудников таможни. Предварительный анализ показал, что два аппарата способны поднимать грузы до 5 кг, один предназначен для разведывательных целей, а из остающихся частей возможно собрать 32 БПЛА, способных транспортировать и сбрасывать небольшие грузы.

В результате, вся партия была задержана. В данный момент ведется расследование инцидента.

