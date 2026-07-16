Медсестра спрятала новорожденного в сумку и едва не вынесла из роддома

Сотрудница бразильского роддома пришла на работу в выходной, надела халат и под видом медсестры забрала новорожденного у тети, сказав, что его нужно отнести на анализы, а затем спрятала младенца в черную сумку, чтобы вынести из больницы и выдать за своего. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 6 июля. Роша, у которой в тот день не было смены, пришла в больницу в медицинской форме и убедила родственницу младенца, что должна забрать малыша для обследования. Женщина отдала ребкнка, но через несколько минут увидела, как «медсестра» выходит из палаты уже без малыша, но с объемной черной сумкой. Чувствуя неладное, тктя проследила за ней и, когда та зашла в туалет переодеться, заглянула в сумку — внутри лежал ек племянник. Ребкнка немедленно вернули матери.

В доме Роши полиция нашла полностью обустроенную детскую комнату с кроваткой и пеленальным столиком. Ек парень признался, что был уверен в беременности девушки — они вместе готовились к рождению ребенка, но следствие установило, что Роша на самом деле не была беременна. Адвокаты попытались сослаться на шизофрению, но экспертиза не подтвердила психического расстройства.

Ранее в Сочи задержали женщину за истязание полуторагодовалого сына с ножом.