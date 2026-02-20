Недвижимость на 120 миллионов и взятка: генерал Минобороны может сесть на 12 лет

В Воронежском гарнизонном военном суде прокурор озвучил позицию обвинения по резонансному делу бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны. Государственный обвинитель потребовал приговорить генерал-майора Валерия Муминджанова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишить его воинского звания и государственных наград, передает РИА Новости.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения военного ведомства, отвечал за вещевое снабжение армии. Он способствовал заключению госконтрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими структурами, за что, по данным обвинения, получил взятку в размере 20 миллионов рублей от предпринимателя Олега Требунских.

Следствие также установило, что в собственности генерала и членов его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью около 120 миллионов рублей, законность приобретения которой проверяется.

В ходе судебных заседаний Муминджанов частично признал получение денег, однако заявил, что воспринимал регулярные переводы (от 100 до 150 тысяч рублей) как «дружескую помощь» семье от бизнесмена во время его длительных командировок. При этом он признал, что такая практика создавала конфликт интересов и недопустима для военнослужащего. Дело генерала рассматривается с апреля 2025 года. Ранее сам предприниматель Олег Требунских был осужден за мошенничество.