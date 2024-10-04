Нефтебаза в Воронежской области загорелась после атаки БПЛА

В Аннинском районе Воронежской области средства радиолокационной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере.

По его словам, один из подавленных дронов упал на территорию нефтебазы. В результате падения, отметил глава региона, произошло возгорание пустой цистерны.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб.

В четверг, 3 октября, Воронежская область также подверглась атаке беспилотников. Дроны атаковали один из районов региона, в результате чего женщина получила осколочные ранения, с которыми ее госпитализировали. Над территорией области всего сбили 25 беспилотников.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Министерство обороны России регулярно сообщает о неудавшихся попытках и работе в регионах систем ПВО.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек и четверо пострадали.