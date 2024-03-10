Неисправный вейп стал причиной пожара в одном из петербургских интернатов

В северной столице в одном из интернатов произошел пожар в связи с неисправностью вейпа. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что данный интернат расположен на Малоохтинском проспекте.

Добавляется, что из-за возгорания пострадал 15-летний подросток, которого госпитализировали в больницу.

Уточняется, что пожар начался на втором этаже здания, изначально загорелся матрас.

Поясняется, что на место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС, из интерната было эвакуировано 16 человек.

Напомним, что в конце прошлого года в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о приравнивании бестабачных смесей для вейпов к никотиносодержащей продукции.