Неизвестные осквернили могилу участника спецоперации в Хабаровском крае

Информацию о повреждениях, нанесенных надгробному памятнику, правоохранительным органам предоставили местные жители, первыми обнаружившие следы кощунственного деяния. К расследованию инцидента немедленно подключился Следственный комитет России. В пресс-службе ведомства подтвердили, что по данному факту организована доследственная проверка. Сигнализируя о повышенном внимании к происшествию, в СК заявили, что процессуальная работа взята на особый контроль центральным аппаратом. Это означает, что расследование будет вестись максимально оперативно и тщательно, а все обстоятельства дела и лица, причастные к надругательству над памятью погибшего военнослужащего, будут установлены.