Неизвестные пригрозили взорвать корпус МГУ: студенты массово покидают здание

Более полутора тысяч студентов были в срочном порядке эвакуированы из здания экономического факультета Московского государственного университета на Ленинских горах. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, масштабная операция по выводу людей была проведена днем, территория вокруг учебного корпуса была немедленно оцеплена.

По предварительной информации, распространенной источниками, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном «минировании» одного из корпусов университета. Стандартный в таких случаях протокол безопасности был приведен в действие незамедлительно.

«Проведена эвакуация студентов из здания на Ленинских горах, около 1,5 тыс. человек», — сказал собеседник ТАСС.

Сейчас на месте работают все необходимые оперативные службы. Особое внимание уделяется проверке помещений: в здание вошли кинологи со служебными собаками, задача которых — обследовать корпус на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что борт Москва — Пхукет подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.