Борт Москва — Пхукет подал сигнал бедствия: у Boeing загорелся двигатель над Подмосковьем

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Москвы в таиландский Пхукет, подал сигнал бедствия вскоре после вылета. Причиной экстренной ситуации стало возгорание одного из двигателей. Сейчас лайнер с 425 людьми на борту вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно.новости».

Пассажирам рейса в Таиланд пришлось пережить серьезное испытание вместо начала отдыха. Авиалайнер Boeing 777-200, вылетевший из московского Домодедово с задержкой, вскоре оказался в центре внимания экстренных служб. Экипаж передал сигнал бедствия, после чего самолет начал кружить на высоте в небе над Подмосковьем.

По оперативной информации, проблема возникла с левым двигателем лайнера — на борту зафиксировали признаки его возгорания. Это классическая нештатная ситуация, требующая немедленного возврата и особой процедуры посадки. Пилоты приняли решение выработать излишки топлива для снижения посадочного веса и минимизации рисков.

На борту воздушного судна находятся 412 пассажиров, ожидавших тропического отпуска, и 13 членов экипажа. Все они проинформированы о ситуации. Сейчас лайнер, за которым пристально следят диспетчеры, готовится к аварийному заходу на посадку, предположительно, в одном из столичных аэропортов. На земле к приему борта приведены в повышенную готовность все экстренные службы, включая пожарные и медицинские расчеты.

