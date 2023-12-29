Неизвестные зверски убили собаку в Люберцах, полиция начала проверку

В Люберцах полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с собакой. Соответствующее заявление в дежурную часть поступило от местной жительницы.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, труп животного с телесными повреждениями обнаружили в поселке Мирный. Тело пса отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Также полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к убийству животного.

По информации «Московского комсомольца», убитая собака — пес по кличке Тайсон, который охранял стройплощадку в жилом комплексе «Томилино парк».

Уточняется, что собака жила на цепи возле рабочих вагончиков. Тайсона никогда не отпускали на прогулки, он был привит. Ухаживали за псом волонтеры. По словам зоозащитников, которые нашли труп, тело животного было сильно изуродовано.

Ранее сообщалось, что труп собаки нашли рядом с приютом для животных в Серпухове.