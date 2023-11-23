Труп собаки обнаружили рядом с приютом для животных под Серпуховом

В подмосковном Серпухове выясняют обстоятельства гибели собаки недалеко от приюта для животных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, накануне в деревне Новоселки, где находится приют, был обнаружен труп собаки. До этого местные жители слышали звуки, похожие на выстрелы.

Серпуховская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки по факту жестокого обращения с животными.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку в связи с жестоким обращением с животными на зообазе в Богородском округе Подмосковья.