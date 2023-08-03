Неизвестный бросил гранату у Москвы-сити в машину и сбежал - MASH

Неизвестный и вооруженный мужчина в синем сейчас разыскивается столичной полицией. Подробности в своем канале привел MASH вечером четверга, 3 августа.

По данным канала, мужчина, одетый в синее, сначала сел в машину и начал угрожать водителю пистолетом на Красногвардейском проезде недалеко от Москвы-сити. Водитель сразу покинул транспортное средство.

Вооруженный гражданин залез в машину, дернул чеку гранаты (учебной), оставил все это в машине и сбежал. В итоге произошел взрыв, в машине выбило стекла.