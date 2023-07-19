Неизвестный мужчина устроил взрыв в петербургском отделении Сбербанка

Данное отделение расположено на бульваре Трудящихся. Злоумышленник зашел внутрь банка с белым пакетом в руках, разместил его между одним банкоматов и стеной, а затем поджег содержимое пакета. После этого он сразу же вышел на улицу. После этого грянул взрыв, от которого в помещении повылетали стекла и были повреждены двери. Один из банкоматов получил небольшие повреждения.

Сведения об этом разошлись в социальных сетях. На месте происшествия работают криминалисты и эксперты, выясняя все обстоятельства инцидента. Уже известно, что взрывное устройство представляло из себя трубу, набитую некоей пиротехнической смесью.