Неизвестный насильно целовал и обнимал девочку у школы в Благовещенске

В Благовещенске следственные органы разыскивают мужчину, который, по данным проверки, применил силу к несовершеннолетней школьнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, узнали РИА Новости .

Следственное управление по Амурской области сообщило о начале расследования после инцидента возле одного из учебных заведений Благовещенска. По версии следствия, 20 ноября неизвестный мужчина приставал к девочке 2008 года рождения, хватал ее и пытался поцеловать, несмотря на ее сопротивление.

Уголовное дело открыто по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Заявление в правоохранительные органы подала мать пострадавшей. Информация о случившемся ранее появилась в СМИ, после чего следователи начали поиски предполагаемого злоумышленника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые оперативные мероприятия.

