Неизвестный обстрелял автобус с хоккейной командой в Подмосковье

Неизвестный обстрелял автобус на шоссе Энтузиастов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Стрелявший — пассажир иномарки. По предварительным данным, он открыл огонь из травматического пистолета.

В результате происшествия никто не пострадал. У автобуса повреждена левая часть стекла. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция.

Как уточнил SHOT, в автобусе находилась команда «СКА-Карелия». Спортсмены возвращались домой после матча на стадионе «Балашиха Арена».

Также издание отмечает, что стрелок передвигался на «Ауди» с прибалтийскими номерами.