Неизвестный попытался сжечь военкомат в Новосибирской области

Инцидент произошел в городе Бердске вчера вечером. Пламя потухло само по себе через несколько минут после возгорания. Никаких повреждений здания из-за этого ЧП не произошло, дверь в военкомат только немного закоптилась.

Об этом сообщили социальные сети. На месте преступления была найдена пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости, а также черный пакет. Правоохранители сейчас разыскивают неудачливого поджигателя, в его отношении возбуждено уголовное дело.