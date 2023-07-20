Неизвестный попытался сжечь военкомат в Новосибирской области
Фото: [Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Злоумышленник поджег дверь в здание, облив ее горючей жидкостью.
Инцидент произошел в городе Бердске вчера вечером. Пламя потухло само по себе через несколько минут после возгорания. Никаких повреждений здания из-за этого ЧП не произошло, дверь в военкомат только немного закоптилась.
Об этом сообщили социальные сети. На месте преступления была найдена пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости, а также черный пакет. Правоохранители сейчас разыскивают неудачливого поджигателя, в его отношении возбуждено уголовное дело.