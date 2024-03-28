Нейросеть помогает контролировать качество автобусных перевозок в Московской области

За комфорт пассажиров подмосковных автобусов отвечает искусственный интеллект. За неделю ИИ выполняет около 20 тысяч проверок, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, нейросеть помогает следить за состоянием транспортных средств, в том числе находит на снимках вмятины, сколы, царапины, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Искусственный интеллект проводит проверки быстро и с высокой точностью, заменяет рутинный труд», — подчеркнула она.

Только в прошлом году ИИ проанализировал свыше миллиона заданий на проверку автобусов и помог выявить сорок восемь тысяч нарушений. В областном Мингосуправления напомнили, что пассажирский транспорт региона контролируют через приложение «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов.