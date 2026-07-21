От поцелуев с бомжами до дозы: умерла молодая треш-блогерша Лапа Хапа

Российская треш-блогерша Лапа Хапа (настоящее имя — Домна Белявская) скончалась в 24 года от передозировки наркотиками. Трагедия произошла 16 июля, сообщает Газета.ру со ссылкой на информацию из телеграм-канала девушки.

В канале сообщается, что блогерша умерла 16 июля от передозировки запрещенными веществами, ей не смогли помочь. Ее похоронили в Ленинградской области, опубликовав фотографию могилы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не осталась в стороне от истории. В своем Telegram-канале она заявила, что блогерша системно пропагандировала наркотики, снимала порнографию и хулиганские выходки. Ради контента она целовалась с бездомными на улице. Мизулина отметила, что за выходками следила гигантская детская аудитория, а Лига не раз обращалась в полицию.

«Нередко за всеми провокационными видео и кружками стоит тяжелая форма зависимости от запрещенных веществ и проблемы с психикой <...> Печально это все», — отметила Мизулина.

Белявская родилась 9 января 2002 года в поселке Синдор (Коми). Начинала как бьюти-блогер, затем перешла в треш-контент, собрав аудиторию более 200 тысяч человек.