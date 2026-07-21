Подмосковная общественная палата подписала соглашение об общественном наблюдении на выборах с партиями

В здании Московской областной Думы прошла Церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии и совместном общественном наблюдении на выборах в Единый день голосования между Общественной палатой Московской области и представителями региональных отделений политических партий.

В частности, согласно соглашению, планируется обеспечить координацию взаимодействия сторон в ходе избирательной кампании, открытость и законность выборов, укрепление общественного доверия к их результатам. Со стороны политических партий документ подписали заместитель председателя Мособлдумы, представитель партии «Единая Россия» Олег Рожнов, руководитель областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» Лев Закиров, первый секретарь комитета Московского областного отделения партии «Коммунисты России» Илья Клейменов и сопредседатель партии «Зеленые» Руслан Хвостов.

В рамках открытия мероприятия первый заместитель председателя Общественной палаты региона, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева отметила, что развитие института общественного наблюдения остается одним из ключевых факторов доверия к избирательному процессу. Она подчеркнула, что новый документ предусматривает постоянный обмен информацией, проведение совместных консультаций, обучение наблюдателей и взаимодействие по вопросам мониторинга всех форм голосования.

«Наша задача — создать единое пространство доверия, где общественные наблюдатели, представители партий, эксперты и организаторы выборов действуют в рамках закона и в интересах граждан. Чем выше уровень взаимодействия между всеми участниками процесса, тем выше доверие общества к результатам голосования», — добавила Дмитриева.

Олег Рожнов также подчеркнул значение многолетней работы по развитию института общественного наблюдения и взаимодействия с Общественной палатой. По его словам, в регионе сформирована эффективная система общественного контроля за выборами.

В дни голосования в Подмосковье будет работать Ситуационный центр общественного наблюдения. Он обеспечит круглосуточный мониторинг избирательного процесса, координацию работы общественных наблюдателей и оперативное рассмотрение поступающих обращений. По итогам встречи участники выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Напомним, что выборы в Государственную и Московскую областную Думы, а также муниципальные советы в 2026 году пройдут с 18 по 20 сентября.

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