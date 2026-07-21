Трамп бросил вызов ФИФА: США — фаворит на ЧМ-2038, Китай и Австралия дышат в спину

Американский президент Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино, пообещав подать заявку на проведение чемпионата мира 2038 года, и эксперты уже назвали США главным фаворитом с коэффициентом 3,33. Об этом сообщает Betonmobile.

Если США подадут заявку, их шансы на победу будут выше, чем у Китая (коэффициент 4,00) и тем более Австралии с Новой Зеландией (5,00). Если заявка будет подана в ближайшие месяцы, США могут получить турнир без серьезной конкуренции — слишком велик экономический и инфраструктурный потенциал страны после успешного проведения ЧМ-2026.

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