Немец погиб при восхождении на вершину горы в Альпах
Bild: турист из Германии погиб во время восхождения на гору Лаггинхорн
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Согласно информации, опубликованной изданием Bild, 52-летний путешественник предпринял попытку восхождения на европейскую гору, но погиб, не достигнув вершины.
Как сообщает источник, 22 июля группа из пяти альпинистов, в составе которой был гражданин Германии, начала восхождение на гору Лаггинхорн в Швейцарии, чья высота превышает четыре тысячи метров. Трагический инцидент произошел с ним на западном склоне, недалеко от пика.
Находясь на отметке 3,8 тыс. м, мужчина неожиданно упал вниз, на глазах у своих товарищей. Свидетели произошедшего немедленно обратились в службу спасения, но спасти его не удалось.
Прибывшая на место происшествия бригада медиков и спасателей на вертолете зафиксировала смерть туриста. В настоящее время ведется расследование для установления обстоятельств и причин этой трагедии.
Ранее сообщалось, что туриста в Таиланде избили после отказа платить в караоке-баре.