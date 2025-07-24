Немец погиб при восхождении на вершину горы в Альпах

Согласно информации, опубликованной изданием Bild, 52-летний путешественник предпринял попытку восхождения на европейскую гору, но погиб , не достигнув вершины.

Как сообщает источник, 22 июля группа из пяти альпинистов, в составе которой был гражданин Германии, начала восхождение на гору Лаггинхорн в Швейцарии, чья высота превышает четыре тысячи метров. Трагический инцидент произошел с ним на западном склоне, недалеко от пика.

Находясь на отметке 3,8 тыс. м, мужчина неожиданно упал вниз, на глазах у своих товарищей. Свидетели произошедшего немедленно обратились в службу спасения, но спасти его не удалось.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков и спасателей на вертолете зафиксировала смерть туриста. В настоящее время ведется расследование для установления обстоятельств и причин этой трагедии.

Ранее сообщалось, что туриста в Таиланде избили после отказа платить в караоке-баре.