Туриста в Таиланде избили после отказа платить в караоке-баре

Согласно информации источника, событие произошло в среду, 16 июля. 26-летний турист из Великобритании, находясь в одиночестве в баре Diamond, расположенном в Чиангмае, получил при выходе счет на сумму 20 тыс. бат (примерно 48,1 тыс. руб.), что показалось ему чрезмерным. Возмутившись, он попытался покинуть заведение, не оплатив заказ, однако был перехвачен сотрудниками, которые применили к нему физическую силу.

Сцена нападения девяти тайцев на туриста была зафиксирована на камеру. На видео видно, как группа мужчин удерживает британца, нанося удары ногами, в то время как испуганный путешественник обещает немедленно расплатиться.

По словам полковника Пратчая Тисала — главы местной полиции, пострадавший, находившийся в состоянии опьянения, получил лишь незначительные повреждения. Полицией были задержаны восемь человек в возрасте от 18 до 28 лет, еще один участник нападения явился в участок добровольно.

В ходе расследования выяснилось, что у бара Diamond отсутствовала необходимая лицензия, что привело к его закрытию. Персоналу, включая одну женщину, были предъявлены обвинения в нападении и ведении нелегальной предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что российские туристы в Египте оказались в «заложниках» у военных.